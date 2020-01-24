Украинцам будут компенсировать задержки с зарплатами и пенсиями: что предложили у Гончарука

Кабинет министров Украины инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами.
Соответствующий законопроект будет подан в Верховную Раду. Такое решение правительство поддержало на заседании в пятницу, 24 января.
"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
В частности, данная инициатива затрагивает:
пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
социальные выплаты;
стипендии;
заработная плата (денежное обеспечение);
сумма индексации денежных доходов граждан.
Кабинет министров Украины инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.
В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:
12497 гривен в 2020 году;
14187 гривен в 2021 году;
16047 гривен в 2022 году.
По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.
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