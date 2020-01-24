Украинцам будут компенсировать задержки с зарплатами и пенсиями: что предложили у Гончарука

Кабинет министров Украины инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами.

Соответствующий законопроект будет подан в Верховную Раду. Такое решение правительство поддержало на заседании в пятницу, 24 января.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Новости У Гончарука утвердили бюджет для пенсий украинцам

В частности, данная инициатива затрагивает:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Кабинет министров Украины инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!