Украинскому нардепу запретили выезжать за границу из-за долгов в $11 млн

Печерский районный суд Киева запретил выезд за границу депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому в связи с долгом в $10,9 млн перед банком "Кредит Днепр".

Об этом сообщают "Українські новини".

В частности, в суд с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Дзензерскому до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с компании "Веста-Пласт" и депутата суммы долга по кредитному договору обращался департамент исполнительной службы Министерства юстиции.

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При этом нардеп не является на вызовы государственного исполнителя и не объясняет причины невыполнения решения суда.

В то же время Государственная пограничная службы информирует, что Дзензерский регулярно пересекает государственную границу.

Материалы дела также содержат пояснения депутата, согласно которым с августа 2015 года с его зарплаты отсчитывается 20% в пользу взыскателя, а за счет другого своего имущества он не в состоянии выполнить решение суда.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции взялось за Дзензерского за миллионные долги перед российским банком.

Как сообщал "Обозреватель", ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры инициировал представление на лишение Дзензерского депутатской неприкосновенности.