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1 июня • обновлено в 16:56
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Фермеры смогут продавать свои продукты онлайн: раскрыто идею Кабмина

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В Украине правительство планирует создать онлайн-платформу для реализации продукции малых и средних фермеров.

Проект хотят воплотить в жизнь с помощью Украинского фонда стартапов. Такая инициатива есть в программе правительства по восстановлению экономики, говорится в статье ЭП.

Среди всех мер по спасению агросектора правительство поставило наивысший приоритет именно для дистанционного сбыта продукции. Создание платформы планируют на 4 квартал 2020 года. В частности, профильные министерства выделят гранты на эти цели.

Действия правительства по поддержке агросектора, запланированные на сентябрь 2020:

  • частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции производственных объектов;

  • стимулирование создания кооперативов, частично возмещая покупку сельхозтехники украинского производства;

  • кредитные гарантии из местных бюджетов на покупку перерабатывающих и хранящих мощностей для новых производителей.

Фермеры смогут продавать продукцию онлайн

Фермеры смогут продавать продукцию онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, сложная ситуация сложилась в этом году с урожаем в Украине. И дело не только в пандемии коронавируса, охватившей страну и весь мир. Аномально бесснежная зима и засушливая весна грозят украинцам повышением цен на хлеб, а аграриям – серьезными потерями.

Для некоторых фермеров такая ситуация обернулась настоящей трагедией, которая подтолкнула их к суициду.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Теги
фермерство продукты Кабинет министров Украины карантин
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