Украине нужна Россия: Медведчук заступился за Путина

У Украины есть интерес в развитии дальнейших экономических связей с странами СНГ и в первую очередь с Россией.

Как заявил кум президента России Виктор Медведчук в программе "Немцова.Интервью", в экономике нужно выстраивать прагматичные отношения.

"Политика это производное от экономики. В Украине беда заключается в том, что мы на первое место ставим политику, а потом идет экономика, а должно быть все наоборот", - заявил политик.

Он отметил, что показатели ухудшения жизни населения в Украине можно перечислять "долго и нудно".

На вопрос о том, использует ли президент РФ Владимир Путин экономику для достижения своих политических интересов, Медведчук ответил отрицательно.

"Нет, не использует. Категорически нет. Объясняю почему. А вы знаете про все судебные дела между "Нафтогазом" и "Газпромом" за последние четыре года? Как же можно обеспечить стабильный транзит газа из России в Европу, когда речь идет о: газовых поставках и претензиях, о транзите, ценах и поставках? Это что стабильный путь обеспечения газом Европы? Нет", - резюмировал политик.

Как сообщал "Обозреватель", Медведчук рассказал, зачем постоянно ездит в Москву.