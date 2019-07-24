Украина ударит по России новыми санкциями: кого они коснутся

Правительство предлагает Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против 18 юрлиц, зарегистрированных на территории России, и еще 6, зарегистрированных в аннексированном Крыму.

Данные компании причастны к строительству газопровода "Краснодарский Край – Крым" и к незаконной добыче углеводородов на оккупированных украинских месторождениях, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Указывается, что такое решение было принято 24 июля во время заседания Кабинета Министров Украины по инициативе ведомства.

Также в санкционный список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг российского завода оборонно-промышленного комплекса "Фиолент", который расположен в украинском Крыму.

Среди них – компании, зарегистрированные на территории России, Китая, Турции и Боснии и Герцеговины.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны", – добавили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Введение данных санкций, как написала пресс-служба, "создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений [компаний] со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

Санкции против РФ Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

28 июня Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2020 года.

Также ограничения на российские капиталы наложил Конгресс США – за вмешательство России в американские выборы.

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