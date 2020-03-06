Украина потратит 70 млрд на дороги: Шмыгаль рассказал о большом строительстве

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началось "Большое строительство", в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 млрд гривен.

"Сегодня, ситуация которая существует в Украине, – это большое количество разрушенных местных дорог, по которым фактически невозможно выполнить норматив, которого мы хотим достичь", – подчеркнул новый премьер во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"И строим в этом году, и собираемся потратить более 70 млрд гривен на ремонт дорог, в том числе и местных", – резюмировал Шмыгаль.

В Украине началось "Большое строительство", в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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