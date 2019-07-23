Украина озвучила колоссальные потери портов Азова из-за агрессии России

Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода.
"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза", – сообщил руководитель Администрации морских портов Райвис Вецкаганс в интервью "Интерфакс-Украина".
"В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд гривен. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", – добавил Вецкаганс.
По его словам, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне.
Вецкаганс отметил, что благодаря такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".
"Сейчас мы стараемся максимально улучшить ситуацию в портах Азова, помочь им оставаться конкурентными. Объем инвестиций АМПУ в порты "Мариуполь" и "Бердянск" за 2018-2020 годах превысит 1 млрд гривен", – сообщил руководитель Администрации морских портов.
"Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит диверсифицировать номенклатуру грузов, которые переваливает порт, и открыть новые возможности для бизнеса в этом регионе", – резюмировал руководитель АМП.
Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
В МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
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