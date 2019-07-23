Украина озвучила колоссальные потери портов Азова из-за агрессии России

Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода.

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза", – сообщил руководитель Администрации морских портов Райвис Вецкаганс в интервью "Интерфакс-Украина".

"В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд гривен. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", – добавил Вецкаганс.

По его словам, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне.

Вецкаганс отметил, что благодаря такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".

"Сейчас мы стараемся максимально улучшить ситуацию в портах Азова, помочь им оставаться конкурентными. Объем инвестиций АМПУ в порты "Мариуполь" и "Бердянск" за 2018-2020 годах превысит 1 млрд гривен", – сообщил руководитель Администрации морских портов.

"Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит диверсифицировать номенклатуру грузов, которые переваливает порт, и открыть новые возможности для бизнеса в этом регионе", – резюмировал руководитель АМП.

Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода

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