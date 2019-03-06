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Украина нанесет новый удар по "Газпрому" в Европе из-за газопровода Путина

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Украина намерена подать иск против российского газового монополиста "Газпрома" за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции.

"Мы твердо намерены привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, который (иск. – Ред.) будем подавать в конце апреля 2019 года", – заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Укринформ".

По его словам, в дополнение к борьбе с российским газовым монополистом в Стокгольмском арбитраже, Украина начинает бороться с ним и в самой Европе.

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"Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска, на пользу европейских потребителей, Украинского государства и стабильности в регионе. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", – сообщил Витренко.

Представитель "Нафтогаза" подчеркнул, что завершение строительства газопровода "Северного потока-2" будет иметь тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы.

"Газпром" сможет усилить свои монопольные позиции на европейском газовом рынке, что заставляет уже европейскую сторону "играть" по правилам "Газпрома" и адаптировать европейское законодательство к его требованиям без исключений. А это приведет к росту стоимости газа для европейских потребителей, который неизбежно будет иметь уже политические последствия для европейских правительств", – подчеркнул Витренко.

"В 2020 году, скорее всего, мы не увидим ни одного транзита по Украине, вместо этого состоится подрыв европейской энергетической безопасности", – резюмировал он.

Украина нанесет новый удар по "Газпрому" в Европе из-за газопровода Путина

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Украина нанесет новый удар по "Газпрому" в Европе из-за газопровода Путина

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", – сообщил Витренко." -- Интересно, если транспортировать газ из России в Европу через Украину - кран на тенрритории России. Если Россия поставляет в Европу газ по СП-1 и СП-2 - кран на территории России. В каком случае безопасность Европы выше - когда на трубе один кран и он в России или когда два крана - один по прежнему в России, а второй на Украине? Но это первое, про "энеогетическую безопасность" Европы. А второе, так это "...чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины" - так это помоему основное, а все остальное просто лирика и не более. Газотранспортная система Украины требует порядка 3 млрд Евро для ее ремонта и модификации. И такие деньги никто не дает и не желает давать. При запуске СП-2 и Турецкого потока, при работе СП-1 "нагрузка" на ГТС Украины снизится до 30 млрд кубов в лучшем случае - и этот объем уже нерентабелен для ГИС Украины. А транзит по СП-1, СП-2 примерно в 2 раза дешевле, чем через ГТС Украины и в СП-2 вкладывают деньги европейские фирмы. И он будет построен. Так какой европейский мудак будет потреблять газ от ГТС Украины, а не более дешевый через СП-1 и СП-2? Мудаки конечно есть, но в Европе их достаточно мало, а среди бизнесменов - практически отсутствуют. Все потуги Украины продать ГТС Украины ни к чему не приводят - а зачем? А зачем покупать и модернизировать ит ремонтировать то, что уже и с высокой долей вероятности будет крайне убыточно? А Россия озвучила условия возможной транспортировки газа по ГТС Украины: а) экономическая выгода (транспортировка по ГТС Украины экономически не выгодна и только возможна, когда иного варианта нет); б) договоренность между заинтересованными организациями и фирмами (а как Нафтогаз мгожерт договориться с Газпромом?); в) политическапя стабильность в стране-транзитере (отсутствие гражданской войны). И каковы шансы продолжения транзита газа через Украину с полной рентабельностью этого направления? Песец приходит в декабре.... в красивой\ зимней шубке.... Хотя какие на Украине песцы.... просто пиз..дец!
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
Ни план А ни Я. работать не будет. Сработает тогда когда снимут кастрюли.Это План А. План Б : поднять ставни на Крымском водоканале и пустить воду Крым. В этом в весь сыр -бор.Придется снизить тарифы на прокачку газ в Европу. Но при этом заработать на воде можна причем с хорошим наваром.При чем это надо сделать это сегодня. Завтра будет поздно. Водозабор с Днепра все равно будет. Почему поздно?Так будет дешевле. Практически даром . 3 трубы по 1.20м на длину 250 км. плюс перегодка Днепра это капля в море.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...раньше лапотники и за меньшее пугали калибрами , искандерами и танками в Киеве, сейчас просто скулят...терпилы бля...
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
Петров Игорь, сними кастрюлю игорек скулят майдауны а лапотникам по барабану
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Петров Игорь, Это ваш Нафтогаз уже все суды достал своим скулежом)
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