У Зеленского обвинили российских военных в ЧП с водой в Крыму: показательные фото

В оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за неправильных действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных. Сейчас на полуострове сложилась катастрофическая ситуация, о чем свидетельствуют фотографии водохранилищ.

Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24" объяснил, что власти Украины следят за сообщениями местных жителей.

"Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы, обслуживание военного персонала", – сказал он.

По словам Кориневича, пока ситуация терпима, но теплая и сухая зима могут усугубить проблему.

Еще с середины октября на оккупированном полуострове усилилась проблема с нехваткой воды. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районами и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.

Фотографии оккупированного полуострова ярко свидетельствуют о том, насколько низко упал уровень воды в водохранилищах.

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Симферополь до конца января 2021 года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин.

В то же время на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также "власть" Крыма планирует опреснять морскую воду, но эксперты уверены, что это не поможет решить проблему.

"Дело в том, что у нас нет эффективных установок, опресняющих воду сразу до питьевой кондиции. Это есть в Израиле. Они опресняют воду Средиземного моря до кондиции питьевой – до уровня 0,6-0,7 граммов соли в кубическом дециметре, ее можно пить. У нас таких опреснителей нет.

Когда до 2014 года Крым снабжался водой из Днепра, эта вода покрывала примерно 80% всех потребностей, 20% составляли воды собственно Крымского полуострова. 80% воды, которую давал Северо-Крымский канал, составила 1,5 кубокилометров. Это очень большой объем. Опреснителями такое количество компенсировать невозможно. Кроме того, все эти системы опреснения очень энергоемкие", – пояснил в эфире OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Крыму признали, что в водохранилищах Симферополя осталось очень мало воды. Проблема с засухой на полуострове стоит как никогда остро.