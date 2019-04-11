У Путина жестко ответили Лукашенко на жалобу о "выкручивании рук"

Кремль не согласился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который назвал закрытие российского рынка для белорусских товаров "выкручиванием рук" Минску.

"Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день есть определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, в том числе темы коммерческого характера, связанные с экономикой.

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"Остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные… Мы не можем согласиться в том, что это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук", – резюмировал Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России заявили, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза на российскую территорию через Беларусь плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

В связи с этим Минск прекратил сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала из других государств, и которая предназначалась для дальнейших поставок Москве.

Из-за запрета на ввоз из Беларуси в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата "Цезарь".

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