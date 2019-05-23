У половины украинцев могут забрать пенсии: что делать

С каждым годом в Украине увеличивают необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет. Уже в 2027-м 45% украинцев не смогут получить выплату.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, чтобы заработать на пенсию, всю жизнь нужно работать официально. Как указано, требование по минимальному стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027 года. К тому же украинцы имеют право докупить стаж или обратиться за социальной помощью.

"Если вам, к примеру, 31 год, но официально вы работаете всего пять, на пенсию вы сможете в лучшем случае выйти в 63 года. Чтобы вовремя получить выплату, уже через 10 лет нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Такие нововведения предусмотрены уже принятой пенсионной реформы", - сказано в статье.

Что дают новые правила:

украинцы с большим стажем получили преимущество – пенсию в 60 лет;

тем, кто работает в теневом секторе и без оформления, придется самостоятельно позаботиться о своей старости;

со временем число пенсионеров сократится.

"Часть украинцев вообще не платит никаких взносов и работает без оформления. Именно на них и рассчитано новшество. Нет стажа – нет пенсии. Около 30% украинцев на данный момент не выполнило условия по стажу. В этом году это 26 лет. То есть 70% украинцев в возрасте 60 лет имеют от 27 лет стажа. В 2027-м требования по стажу увеличатся до 35 лет. Каждый год "норма" увеличивается на 12 месяцев. И, если ситуация кардинально не изменится, то только 45% смогут получить свою пенсию вовремя", - указано в статье.

Отмечается, что в случае нехватки стажа его можно докупить по двум схемам.

"Первая – для тех, кто опоздал, пенсионный возраст уже на носу, а стажа критически не хватает. В таком случае чиновники предлагают заплатить за те года, когда украинец официально не работал. Взамен этот период посчитают в стаж. Один месяц будет стоить 1863 грн (если покупать сейчас). А, например, за год придется заплатить 22 тыс. грн. Учитывая, что часть украинцев получает на пенсию около 1,5 тыс. грн, далеко не всем выгодно воспользоваться такой возможностью", - поясняется в материале.

Также есть возможность один раз купить сразу два года (24 месяца), которые будут стоить при действующей минималке 44 тыс. грн. Стоимость месяца считается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два. То есть заплатив 44 тыс., можно будет получать пенсию на три года раньше (в 60 вместо 63 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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