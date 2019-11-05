"Самый большой за всю историю": у Гончарука повысят бюджет на оборону

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что бюджет ведомства на 2020 год будет самым большим за всю историю Украины.

В частности, правительство предложило выделить на оборону 245,8 млрд гривен или 5,45% валового внутреннего продукта, сообщил он во вторник, 5 ноября, презентуя проект главного финансового документа страны, который был разработан ко второму чтению.

"Бюджет министерства состоит из 116,1 млрд гривен на само министерство (было 102 млрд гривен), 9 млрд гривен государственных гарантий на закупку (было 3 млрд гривен), 1,4 млрд гривен выделено на специальную службу транспорта (было 0,8 млрд гривен)", – заявил Загороднюк.

Министр обороны отметил, что приоритет бюджета – развитие и закупка военной техники

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук акцентировал внимание на том, что в Украине до сих пор идет война.

"Эта беда не идет из нашего дома. Вопрос реабилитации ветеранов серьезно стоит в повестке. В следующем году хотим создать центры реабилитации ветеранов, чтобы людям могли предоставить адекватную помощь", – резюмировал он.

Правительство предложило выделить на оборону 245,8 млрд гривен или 5,45% валового внутреннего продукта

Как сообщал OBOZREVATEL:

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