У Гончарука назначили нового главу Фискальной службы

Кабинет министров назначил Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы.

Также правительство признало утратившим силу распоряжение от 17 июля 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей руководителя ГФС на Дениса Гутенко. Об этом говорится в распоряжении правительства от 12 февраля 2020 года, которое опубликовано на Правительственном портале.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД проходил службу в органах внутренних дел.

В налоговой милиции работал с 2002 года. С апреля 2018 года – начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Кабинет министров назначил Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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