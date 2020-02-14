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14 февраля • обновлено в 15:12
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У Гончарука назначили нового главу Фискальной службы

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Кабинет министров назначил Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы.

Также правительство признало утратившим силу распоряжение от 17 июля 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей руководителя ГФС на Дениса Гутенко. Об этом говорится в распоряжении правительства от 12 февраля 2020 года, которое опубликовано на Правительственном портале.

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Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД проходил службу в органах внутренних дел.

В налоговой милиции работал с 2002 года. С апреля 2018 года – начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Кабинет министров назначил Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы

Кабинет министров назначил Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Государственная фискальная служба Украины
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