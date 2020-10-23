Тысячи вкладчиков закрытых украинских банков готовы объявить бессрочную голодовку, – активист

С 1 сентября 2020 года, под стенами Офиса президента, проходит бессрочная акция протеста вкладчиков неплатежеспособных банков, которые уже 6-ой год не могут получить свои вклады.

Недавно издание Цензор опубликовало интервью с Максимом Гарусом – общественным активистом, председателем Совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования и одним из лидеров движения вкладчиков неплатежеспособных банков.

По словам активиста, вкладчики банков, отнесенные к кредиторам четвертой очереди, в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", уже 6-ой год борются за возврат своих депозитов.

"По сути, последние 6 лет, несмотря на все наши попытки, мы наблюдаем полную бездеятельность со стороны всех ветвей государственной власти, со стороны правоохранительных органов. На сегодняшний день нет ни одного прецедента признания вины, того или иного банкира в доведении банков до неплатежеспособности. Вкладчиков игнорируют везде, где только можно. Нас отказываются признавать потерпевшими по уголовным процессах, суды становятся на сторону экс-владельцев и регуляторов", – отметил Максим Гарус в своем интервью.

Круглосуточный митинг движения вкладчиков неплатежеспособных банков начался под стенами Офиса президента еще 1 сентября. Люди вышли на улицу с требованием создания межведомственной рабочей группы, в которой приняли бы участие представители Национального Банка Украины, Фонда гарантирования вкладов, Офиса президента, Министерства финансов и правоохранительных органов.

"Мы не требуем немедленных выплат. Не хотим также просить деньги из бюджета страны. Мы должны начать всесторонний диалог", – рассказывает Максим Гарус.

Однако, митингующим, несмотря на круглосуточную вахту, которую они несут уже более чем полтора месяца, под Офисом президента, пока так и не удалось достичь своей цели.

По словам активиста, еще 3 сентября у них состоялась встреча с Юлией Ковалив, заместителем руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики. Она выслушала требования вкладчиков, и передала их дальше, в Министерство финансов. Реакции от министерства митингующие ждут до сих пор.

"Насколько мне известно, Министерство финансов особо не спешит создавать такую группу и вообще считает все это дело нецелесообразным так, как, по мнению чиновников, у государства и так на сегодняшний день проблем достаточно. Они чем-то очень заняты для того, чтобы обращать внимание на каких-то 140 тыс. украинских граждан и членов их семей, у которых отобрали последнее, и которые просят о помощи, уже полтора месяца, живя на улице", – отметил Максим Гарус.

Участники акции все еще надеются получить положительный ответ на свои требования от Министерства финансов Украины, надеются на то, что представители власти готовы к изменению подходов по решению подобных социальных проблем в стране. И настроены они довольно решительно.

"Нас много, приезжают люди из разных областей. Например, вкладчики банка "Финансы и кредит" из Полтавской области передают привет экс-владельцу банка Константину Жеваго, который обещал в первую очередь решить проблему вкладчиков его вотчины, Полтавщины. Но, обещание свое, так и не сдержал. Мы будем продолжать акцию бессрочно, и готовы использовать более радикальные методы. Если нас не услышат в ближайшие дни, мы готовы объявить голодовку", – сообщает Максим Гарус.