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Цены на нефть стремительно выросли: что происходит на мировом рынке

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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 20 июня, выросли в ходе азиатских торгов на фоне ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,54 доллара за баррель, что на 2,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,8% – до 55,54 доллара за баррель.

Новости
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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,9% до 59 доллара за баррель

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

"Ожидания двух важных предстоящий событий – торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене – способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", – заявил аналитик по сырьевому сектору Hi Investment&Futures Corp в Сеуле Сунгхил Вилл Юн, передает "Интерфакс".

Кроме того, кратковременную поддержку ценам обеспечили данные о неожиданном сокращении запасов бензина и дистиллятов в США. В частности, за прошедшую неделю запасы сырья упали на 3,1 млн баррелей – до 482,4 млн баррелей.

"Снижение запасов несколько ослабило опасения, связанные с возможным избытком поставок нефти на мировой рынок, однако это вторичный фактор, и сейчас слишком много других, потенциально более важных для рынка событий", – резюмировал редактор специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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