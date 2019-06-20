Цены на нефть стремительно выросли: что происходит на мировом рынке

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 20 июня, выросли в ходе азиатских торгов на фоне ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,54 доллара за баррель, что на 2,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,8% – до 55,54 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,9% до 59 доллара за баррель

Котировки Urals выросли Maanimo

"Ожидания двух важных предстоящий событий – торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене – способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", – заявил аналитик по сырьевому сектору Hi Investment&Futures Corp в Сеуле Сунгхил Вилл Юн, передает "Интерфакс".

Кроме того, кратковременную поддержку ценам обеспечили данные о неожиданном сокращении запасов бензина и дистиллятов в США. В частности, за прошедшую неделю запасы сырья упали на 3,1 млн баррелей – до 482,4 млн баррелей.

"Снижение запасов несколько ослабило опасения, связанные с возможным избытком поставок нефти на мировой рынок, однако это вторичный фактор, и сейчас слишком много других, потенциально более важных для рынка событий", – резюмировал редактор специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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