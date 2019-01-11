Цены на нефть пробили новую отметку

Цена на нефть Brent в пятницу, 11 января, поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года.

В частности, стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,32 доллара за баррель, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,1% – до 53,20 доллара за баррель.

Цены на нефть растут уже десятую сессию подряд. Для Brent рост является самым продолжительным с сентября 2007 года, а для WTI – с января 2010 года.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на рост цен, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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