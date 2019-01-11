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Цены на нефть пробили новую отметку

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Цена на нефть Brent в пятницу, 11 января, поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года.

В частности, стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,32 доллара за баррель, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,1% – до 53,20 доллара за баррель.

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Цены на нефть растут уже десятую сессию подряд. Для Brent рост является самым продолжительным с сентября 2007 года, а для WTI – с января 2010 года.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на рост цен, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Saudi Arabia Is Comfortable With Brent Oil Above $80
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Я так и не понял, это Зрада или Перемога ? )
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