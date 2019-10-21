Что будет с ценами на мясо в Украине: экономист дал прогноз на зиму

Цены на мясо в Украине к концу 2019 – началу 2020 года вырастут примерно на 4-5%, максимум на 8%.

Такой прогноз дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире ObozTV. По его мнению, мясо будет дорожать в рамках стандартных инфляционных процессов, никаких резких скачков не ожидается.

"Цены на свинину, на сало, на говядину вырастут примерно на 3-4-5-8%. Перед праздниками (Новый год и Рождество. – Ред.), когда будет ажиотажный спрос, стоимость мяса немного поднимется, потом стабилизируется где-то на этом уровне. Я не ожидаю по мясо-молочке каких-то серьезных подвижек", – рассказал экономист.

Он добавил, что ценам на курятину расти "уже некуда", поскольку в Европе куриное мясо стоит уже дешевле, чем в Украине.

Пендзин также обратил внимание, что картина потребления мяса в Евросоюзе и Украине заметно отличается.

"В Европе 50% мяса, которое едят люди – это говядина. 30% свинина и 20% – курица. Курятина считается низкокалорийной, дешевой. Это такой junk food ("мусорная еда". – Ред.). У нас ситуация абсолютно другая. У нас 50% – курятина, 30% – свинина и 20% – говядина. Почему? Потому что курица дешевле", – отметил он.

Куриное мясо в Европе дешевле, чем в Украине fakty.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, лидерами подорожания в Украине за сентябрь месяц оказались сметана (с 58,29 до 59,72 грн/кг) и гречка (с 17 до 20,79 грн/кг). Говядина также выросла в цене – со 121,63 до 122,78 грн/кг. А вот курятина, яйца, сахар и некоторые сезонные овощи (морковь, свекла, картофель) – подешевели.

При этом ожидается, что до конца 2019 года основные продукты питания еще больше подорожают.

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