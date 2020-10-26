Цены на газ подняли сразу на четверть: что будет с тарифами для украинцев

"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 грн за кубометр, что на 24,4% больше за сентябрьскую стоимость – 4,32 грн. Таким образом стоимость отопление уже в ближайшее время может повыситься на 19,5%.

Об этом сообщила пресс-служба НАК. Отмечается, что такое решение было принято в связи с ситуацией на европейских рынках.

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%, объяснили в "Нафтогазе".

К чему приведет новый тариф на газ

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают существенную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Если раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – пояснил директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Вместе с тем еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое разрешает менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Судя по нынешнему повышению цены "Нафтогазом", стоимость отопления может повыситься на 19,5%.

Напомним, украинцы получают долги, начисленные задним числом. Объемы пересчитывают с учетом температурного коэффициента, мол, на самом деле газа использовали больше, чем показал счетчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября в Европе на бирже сильно подорожал газ – на 10 долларов за неделю.