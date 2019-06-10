Цена на нефть рухнет: российский министр сделал пугающий прогноз

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже $40, ближе к $30 за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

По его словам, спрогнозировать дальнейшую ситуацию пока сложно, передает "РИА Новости".

"Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК - договорится, не договорится по ограничению добычи. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель", - сказал он.

Цены на нефть могут рухнуть

Как сообщал OBOZREVATEL, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.

Очередное заседание стран-участниц ОПЕК +, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.

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