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Три министра: у Зеленского рассказали, кто может остаться в правительстве

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В новом Кабинете министров самые высокие шансы сохранить свои посты имеют министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Вероятность у Маркаровой самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун", – сообщил народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает "Страна".

Он отметил, что конкретнее сказать не может. В то же время Арахамия добавил, что консультации по этим вопросам продолжаются.

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"Все, что вам говорят, что 100% вероятность (сохранения того или иного министра. – Ред.) – это неправда", – подчеркнул народный депутат.

По словам Арахамии, в Офисе президента уже определились с министром иностранных дел.

В то же время пока нет определенности с министром обороны, а список кандидатов продолжает пополняться.

В новом правительстве самые высокие шансы сохранить свои посты имеют три министра

В новом правительстве самые высокие шансы сохранить свои посты имеют три министра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

По неофициальной информации, главным претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

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Персоны
Владимир Зеленский Давид Арахамія Оксана Маркарова Александр Аваков Ульяна Супрун
Место
Украина
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