Докладываю "партиям и правительству", что вместо спокойной и эффективной борьбы с контрабандой начался очередной коллапс! И не у контрабандистов, а у официальных импортеров сырья.
Как было до 2014 года. Раскрою секрет по тканям. 90% грузов шло вчерную, а 10% разрешали растамаживать "в бюджет". При этом контрабандой везти было легче легкого, а за право попадания в 10%-ю квоту надо было бороться, а потом быть готовыми иногда месяцами "подтверждать коды" в лабораториях. Но был один огромный плюс для нас - контрабанда была дорогой: 20-тонный контейнер обходился "теневикам" 32 тыс.$ (т.е. 1,6 $ за кг) и могли с ними на равных конкурировать по цене.
Сегодня цена завоза контрабандной ткани 0,76 - 0,85 $ за кг. Соответственно завезти контейнер им стоит ~ 15 тыс.$. И все, кто так работает или им помогает, прекрасно знают "операторов рынка" и цены т.н. "растаможки Cargo"...
А "белым импортерам" после уплаты НДС и пошлины затраты по растаможке контейнера с самой простой и недорогой тканью для постельного белья составят не менее 20 тыс.$. Плюс от нескольких недель до месяцев задержка по времени на лабораторию, чтобы доказать коды и подтвердить правильность уплаты пошлин. Кстати, когда в 2014 году пришло новое руководство на таможню, первое что сделал глава службы Анатолий Макаренко - подписал с Укрлегпромом Меморандум, чтобы импортеры сырья, которые работают давно и без нарушений, не имели таких задержек и вовремя, сразу после уплаты всех бюджетных платежей, получали свой "скоропортящийся" сезонный груз. Это не исключает проверок, они нужны, но все прекрасно понимают - где вероятность "химии" зашкаливает, то копать нужно там.
И вот на сегодня белые импортеры сырья имеют себестоимость продукции выше, чем у контрабандистов товар уже с наценкой. Мы криком кричим на всех углах, что контрабанду нужно запретить или, если она непобедима, как восход солнца, то сделайте ее дорогой, чтобы мы могли конкурировать!
А в ответ - тишина. Но уж лучше бы оставалась тишина. Так как с этого года ГФСУ решило, что резервы бюджета в "белой части айсберга" и парализовали работу белым импортерам, нарисовав новые риски на ткань. Появились таблицы с индикативными ценами и никого не волнует, что они на 15-30% выше реальных контрактных и нам нужно или переплачивать НДС и пошлину с этих сумм, или растамаживать на временное хранение и судиться. А сезонная ткань лежит мертвым грузом. А контрабандисты при этом без задержек "едут" и цену им никто не поднимал!
"Тень" в Украине и так зашкаливает! Не сталкивайте туда тех немногих, кто ещё наполняет бюджет!
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