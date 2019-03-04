Трамп продлил санкции против России из-за Украины: подробности

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций, введенных против России в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, действие санкций пролонгировали еще на год.
"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660", — сказано в пояснительной записке, подписанной Трампом.
Санкции затронут ряд предпринимателей России, в том числе и официальных лиц. Также меры касаются окружения экс-главы Украины Виктора Януковича и главарей "ДНР" и "ЛНР".
Дональд Трамп
Как писал OBOZREVATEL, в США также всерьез заинтересовались доходами президента России Владимира Путина. Двое сенаторов уже зарегистрировали проект закона, который предусматривает проверку финансовых активов президента РФ.
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