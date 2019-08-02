Трамп одобрил новые адские санкции против России: как накажут Москву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Соответствующий документ предусматривает, что американский лидер должен ввести второй этап санкций, если нет подтверждений, что государство прекратило использовать химическое оружие.

Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

В частности, речь идет о блокировании международной финансовой помощи, запрете для американских банков предоставлять кредиты российским властям и понижении статуса двусторонних отношений.

Еще три меры несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса России: полный запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в 2018 году.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома, в случае необходимости, появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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