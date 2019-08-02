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Трамп одобрил новые адские санкции против России: как накажут Москву

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Соответствующий документ предусматривает, что американский лидер должен ввести второй этап санкций, если нет подтверждений, что государство прекратило использовать химическое оружие.

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Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

В частности, речь идет о блокировании международной финансовой помощи, запрете для американских банков предоставлять кредиты российским властям и понижении статуса двусторонних отношений.

Еще три меры несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса России: полный запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в 2018 году.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

  • США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

  • Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома, в случае необходимости, появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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Темы
Санкции против России Отравление Скрипаля
Персоны
Сергей Скрипаль Дональд Трамп
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Після накладення на совок пакетів санкцій за розв'язування війни в Афганістані і за збитий Південнокорейський Боїнг через 10 років совок розвалився, маючи 20% світового ВВП, це при тому, що санкції за ці злочини були набагато слабкіші за санкції накладені за злочини рашки: війна в Україні, отруєння Скрипалів, збитий малазійський Боїнг, військові злочини в Сирії. Це непорозуміння типу рашки має 1,6% від світового ВВП і не має союзників, яких мав совок. В совка були потужні союзники з Варшавським договором, а в рашки тільки КНДР, Куба, Венесуела і якась маленька острівна тумба-юмба. Питання, скільки цій клоаці під назвою рашка залишилось смердіти в світі?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
СТРАНА ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА вводит новые адские санкции
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Belov Тима
Belov Тима
На расее скоро Искандеры досмеются до 100 р за доллар,тогда и посмотрим))
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a alexeyon
a alexeyon
Трушин Андрей, ахахаха, рубль 65 к доллару, а гривна 25 к доллару)))
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Belov Тима, Если Искандеры досмеются до 100 рублей за доллар, то Трампа вынесут вперёд ногами из Белого дома. Никто не даст России так богатеть.
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