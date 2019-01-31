Торговались за школу: в Одессе суд наказал мизерным штрафом коррупционера

В Одессе суд назначил 25 тыс. грн штрафа бывшему и. о. председателя Савранской райгосадминистрации Одесской области Виктору Рябокоровку за взяточничество.

Как сказано в приговоре суда, бывший чиновник требовал от представителя предпринимателя 200 тыс. грн взятки за помощь в передаче в аренду помещение бывшей школы, передают "Наші гроші".

Отмечается, что предприниматель и его представитель в 2015 году начали поиски помещения для изготовления продуктов питания. Председатель РГА сообщил о наличии здании бывшей начальной школы — филиала №1 Савранской общеобразовательной школы.

В дальнейшем Рябокоровка предложил за 200 тыс. грн взятки повлиять на голову Савранского районного совета, чтобы здание предоставили в аренду с дальнейшим выкупом.

При этом глава РГА потребовал от представителя ФЛП сначала получить 50 тыс. грн взятки за влияние на главу райсовета, а уже после того, как все документы будут подготовлены, еще 150 тыс. грн — за влияние на депутатов районного совета.

После этого Рябокоровка сначала получил 5 тыс. грн, а потом 45 тыс. грн — при получении документации, подтверждающей начало процедуры оформления документов по аренде здания бывшей школы. После передачи 45 тыс. грн и.о. председателя Савранской РГА был задержан. В суде Рябокоровка признал свою вину в полном объеме.

Таким образом суд признал его виновным и наказал штрафом в размере 25,5 тыс. грн с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

Коррупция Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января во время получения взятки правоохранители задержали заместителя главы прокуратуры Фастова Киевской области Анну Кулинич.

Стоит отметить, что за весь 2018 год по решению суда у коррупционеров конфисковали в бюджет 140,6 тыс. гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет $5 тыс.

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