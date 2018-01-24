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Не на дороги: украинцам рассказали, куда "уплывали" акцизы на бензин

4.6тЧитать новость на украинском

Большинство акцизных сборов на топливо перераспределялись на другие цели, но не дорожную отрасль.

Об этом в эфире ObozTV заявила директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко.

"Мы неоднократно слышали от многих пользователей, сколько мы покупаем бензина, какое количество акцизных сборов мы оплачиваем с этого топлива и где результат? Ну явная диспропорция. Так вот, до 2018 года они направлялись в Госбюджет, а потом, по остаточному принципу и политическому влиянию, формировался бюджет "Укравтодора", который в разы меньше этих поступлений, акцизов и сборов", - подчеркнула она.

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По ее словам, ситуация должна кардинально поменяться с образованием Государственного дорожного фонда.

"Теперь абсолютно все полученные акцизы и сборы будут ориентированы исключительно на дорожную отрасль, не будет этого дисбаланса, механизмов влияния политических сил и группировок на формирование бюджета "Укравтодора", - считает Криворучко.

При этом она отметила, что происходить это будет по прогрессивной шкале.

"В 2018 году только 50 % этих налогов и сборов будет ориентировано на дорожный фонд, в 2019 году – 75% и с 2020 года заработает полноценно. В чем основной бонус? У нас будет хотя бы гарантированное и прогнозируемое финансирование, и мы сможем говорить о долгосрочном планировании", - констатировала глава "Укрдоринвест".

Как сообщал "Обозреватель", вокруг Киева в 2018 году начнется строительство Большой окружной дороги, которая позволит пустить транзитный транспорт в объезд и снизить транспортную нагрузку столицы на 20-30%.

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Темы
Обозреватель TVЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияДороги в УкраинеРемонт дорог
Место
Украина
Объект
Укравтодор
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