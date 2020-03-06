Главная Новости
6 марта • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Теперь официально: ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

1.6т
Читать материал на украинском

Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого вступило в силу.

В то же время ограничительные меры против экс-президента Виктора Януковича продлили. Об этом свидетельствует решение, которое было опубликовано в официальном журнале Европейского Союза.

Таким образом, под действием санкций за незаконное присвоение государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением остаются десять бывших топ-чиновников.

В частности, в списке находятся: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко.

Санкции в отношении них продлены до марта 2021 года.

Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова вступило в силу

Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова вступило в силу

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Санкции против украинских чиновников" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против украинских чиновников
Персоны
Николай Азаров Эдуард Ставицкий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
14
6
Смешно
2
Интересно
9
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Осталось восстановить их в должности, вот у майдавошек все пуканы порвутся))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Шмыгалим xoxлов)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
на очереди Федорович..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги