Теперь официально: ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого вступило в силу.
В то же время ограничительные меры против экс-президента Виктора Януковича продлили. Об этом свидетельствует решение, которое было опубликовано в официальном журнале Европейского Союза.
Таким образом, под действием санкций за незаконное присвоение государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением остаются десять бывших топ-чиновников.
В частности, в списке находятся: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко.
Санкции в отношении них продлены до марта 2021 года.
Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова вступило в силу
Как сообщал OBOZREVATEL:
Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.
В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.
В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.
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