Спустя 20 лет правления президента России Владимира Путина показатели развития российской экономики в международном сравнении снова находятся на том же уровне, где они были в 1998 году.

Об этом сказано в материале немецкого издания Business Insider Deutschland, передает "ИноПресса". Отмечается, что последние антипутинские протесты были вызваны недопуском оппозиционных кандидатов к участию в предстоящих муниципальных выборах.

"Однако у многих россиян недовольство засело еще глубже. Они сыты по горло многолетним экономическим застоем, падением реальных зарплат и уменьшающимися пенсиями", – отмечает автор статьи.

"Если рассматривать долю России в мировом ВВП, то страна снова находится там, откуда Путин начинал в 1990-е годы. Роль России в мировой экономике была наибольшей в 2008 году; но теперь Россия грозит остаться позади, в то время как остальной мир развивается быстрее нее", - приводит автор фрагмент исследования.

Как указано в материале, годы после распада Советского Союза были полны тревоги и хаоса - большинство граждан пребывали на грани бедности. Позже, отмечается, когда к власти пришел Путин – ситуация изменилась.

"Путину невероятно повезло. С 2000 года цены на нефть стали подниматься после своего 10-долларового минимума (за баррель); в следующем десятилетии они выросли до более чем 150 долларов США", – говорится в статье.

Автор отмечает, что доходы от нефти во многом облегчили восстановление России, а Путин использовал деньги для становления новой страны. По данным издания, при нем российская экономика заметно выросла и оставила позади себя все другие бывшие советские републики, а 2000-е годы казались многим россиянам "золотым десятилетием".

Владимир Путин

"2010-е годы, определенно, не являются для России "золотым десятилетием". Слишком сильно ударили по отечественной экономике финансовый кризис и падение цен на нефть. Слишком большой ущерб нанесли и внешнеполитические авантюры Путина, в частности украинский конфликт вместе с западными санкциями. Расплата пришла незамедлительно. В 2009 году, по данным Всемирного банка, российский ВВП упал на 8%, в 2015 году - на 2%. Высоких показателей роста, как в начале 2000-х годов, Россия больше никогда не добивалась. Также и в этом году, по прогнозу МВФ, рост российской экономики составит только 1,2%", – подчеркивает автор.

По его мнению, у Путина не получится просто так положить конец экономическому застою. Многое, например, изменение цен на нефть и в целом изменение мировой экономики, ему неподвластно. Но президент РФ, вероятно, мог бы смягчить кризис, например, сделав уступки в украинском конфликте или выполнив со своей стороны условия Минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне возмутились тем, что Россельхознадзор уничтожает санкционные продукты во исполнения указа Путина.

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