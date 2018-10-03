МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт
Борис Кушнірук
Борис Кушнірук
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центруВсе статьи автора

Світ очікує глобальна криза. Дай Бог нам все це пережити

1.7тЧитать материал на украинском

Голова МВФ Крістін Лагард заявила, що ризики в світовий економіці почали реалізовуватися, це може означати ймовірність погіршення прогнозу зростання світової економіки. Чи ймовірна глобальна фінансова криза? - Ред.

Об’єктивно ринкова економіка функціонує в межах коливань і переходів: криза - зростання - криза - зростання. Подібний механізм циклічності розвитку є абсолютно природнім для ринкової економіки. В той же час потрібно розуміти, що крім циклічності є ще довгі цикли, які пов’язані не просто з перекосами між попитом і пропозицією, а де вже відбувається зміна основних технологічних устроїв функціонування економіки.

Я вважав і про це писав ще у 2008 році, що ми входимо в цикл глобальної кризи, яка триватиме до 2023-2025 року, яка пов’язана саме зі зміною технологічних устроїв. XX - поч. XXI століття пройшли під впливом вуглеводнів, як головним домінуючим фактором функціонування світової економіки. А в XXI ст. очевидно цей вплив вуглеводнів почне кардинально скорочуватися.

І якраз, починаючи з 2019-2020 років, ми побачимо цей кроколомний фактор, який буде зменшувати вплив вуглеводнів на світову економіку, а це відповідно буде змінювати все. Тому що на вуглеводнях зав’язана купа різних процесів, починаючи від того, як їх видобувають, скільки це коштує, скільки людей зайнято в переробці нафти.

Наприклад, якщо почнеться безкінечний процес переходу від автомобілів внутрішнього згорання на електромобілі, а вони технологічно простіші, то кількість виробництв, які будуть виробляти електрокари, і кількість працівників будуть менше. Непотрібні будуть АЗС, НПЗ (нафтопереробні заводи) в тих обсягах, які є.

Багато чого зміниться внаслідок того, що вплив вуглеводнів на світову економіку буде скорочуватися, бо були ресурси, які були пов’язані з вуглеводнями, були фінансові потоки, які визначали хто що споживає.

Всі ці процеси будуть кардинально змінюватися. Відповідно це буде змінювати вплив як на види виробництв, як і на види послуг - вони будуть визначальними. Якщо подивитися просто на перелік провідних світових компаній, то якщо раніше це були банки і нафтові компанії, енергетичні компанії, то зараз ми бачимо, що всі провідні позиції займають телекомунікаційні і IT-компанії.

Новости
Держбюджет-2019: ВВП має зростати швидше ніж держборг

Всі ці зміни мають набути нової якості після того, як ця криза пройде. По моїм оцінкам десь до 2023-2025 років це має відбутися після суттєвих дестабілізацій економічної системи. Це з одного боку.

А з іншого це ще і призведе до суттєвих політичних змін, які для нашої країни та всього світу будуть визначальними.

Якщо взяти, як приклад, історію з Росією, то її геополітичний вплив буде скорочуватися, якщо процес кардинального зменшення вартості і потреб вуглеводнів приведе до того, що там постане питання внутрішньої дестабілізації цього регіону. Умовно кажучи, якщо 55-60% доходів бюджету РФ формується за рахунок вуглеводнів, то зрозуміло, що потім буде величезна загроза для того, щоб ця система функціонувала, якщо ціни впадуть в рази.

Тобто ми побачимо зміни і геополітичних впливів. Дестабілізація може стосуватися як Росії, так і багатьох інших країн. Я наприклад, сумніваюсь, що Євросоюз у нинішньому вигляді збережеться. Там теж є свої процеси, які потребують суттєвої зміни. Модель соціалізованої економіки, яку вони вибудовують після Другої світової війни, перестає працювати і ми бачимо ще більшу конкуренцію країн, особливо для інвесторів, а для цього потрібно зменшити податкове навантаження на бізнес. Якщо вони зменшать податкове навантаження, то відповідно соціалізація економіки буде меншою.

Це такі багатошарові зміни, ми їх відчуваємо і бачимо по різним аспектам, але вони неминуче призведуть до дуже суттєвих глобальних зсувів і струсів, які, дай Бог, нам пережити в прямому сенсі цього слова. І Україні в цілому, і кожному з нас окремо.

І в Першу і в Другу світові війни, цього не потрібно забувати, Україна була центром основних бойових дій. Так само може статися і з наступною дестабілізацією, яка може бути і в політичному, і у військовому плані. Хаотизація Росії може призвести до самих неймовірних наслідків, які потрібно усвідомлювати. Це стосується і використання проти України ядерної зброї і т.д. Хаос, який може бути в Росії, неминуче буде породжувати і проблему того, на що буде готова піти Росія, російські еліти. Тому що там може бути суттєва дестабілізація.

Новости
Нашим військовим потрібен наш позитив, а не зрадофільство

У кризі, про яку ми кажемо, на об’єктивні процеси циклічності (після періоду зростання починається період спаду) накладається ще цей період так званих довгих хвиль. Змінюються технологічні устрої і кардинально міняється суть економічних відносин. Зараз ми знаходимось очевидно у тому періоді, коли завершується епоха вуглеводнів.

Сотні мільйонів людей будуть змушені змінювати види своєї діяльності, тому що вони будуть непотрібні в межах того, що буде відбуватися. І це стосується не тільки вуглеводнів, це стосується всіх інших сфер діяльності. Починаючи з людей, які займаються наданням послуг в магазинах і всіх інших.

Наприклад, я купив собі пилосос-автомат. Його ж раніше не було. Нові продукти, які виходять, це поки доволі примітивна річ. А коли вони почнуть робити всю домашню роботу, то будуть мінятись і поведінкові речі.

Все буде відбуватися на наших очах. З одного боку, це неймовірно цікаво, тому що ми станемо свідками багатьох змін, які увійдуть у наш побут, причому так, що ми будемо думати - а як ми без цього раніше обходились? Мобільні телефони, як приклад.

Так само це буде стосуватися всіх інших видів діяльності навколо нас. І це призведе до дуже суттєвих неймовірних зсувів.

Процеси, які відбуваються, неймовірно цікаві, але в той же час ці ризики глобальної кризи для мене вписуються в загальний контекст. Це не просто чергова криза циклічності, вона є значно більшою.

Читайте все новости по теме "Мировой финансовый кризис" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борис КушнірукБорис Кушнірук
Тема
Мировой финансовый кризис
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Ну ладно там еще Россия, упадут цены на углеводороды, доходы снизятся, ну эти самые углеводороды у России хотя бы есть, а вот на что рассчитывает украина - большой вопрос? На подачки Запада - так им самим мало будет. Вот говорят, что Россия мол это страна - бензоколонка, ну тогда украина это страна - шланг. У бензоколонки есть бензин и его можно продать пусть даже и по заниженной цене, бензина много, а что есть у шланга, кроме воздуха в нем. Вот так вот, хохлы, шлангуйте дальше, нищеброды.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги