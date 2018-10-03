Голова МВФ Крістін Лагард заявила, що ризики в світовий економіці почали реалізовуватися, це може означати ймовірність погіршення прогнозу зростання світової економіки. Чи ймовірна глобальна фінансова криза? - Ред.

Об’єктивно ринкова економіка функціонує в межах коливань і переходів: криза - зростання - криза - зростання. Подібний механізм циклічності розвитку є абсолютно природнім для ринкової економіки. В той же час потрібно розуміти, що крім циклічності є ще довгі цикли, які пов’язані не просто з перекосами між попитом і пропозицією, а де вже відбувається зміна основних технологічних устроїв функціонування економіки.

Я вважав і про це писав ще у 2008 році, що ми входимо в цикл глобальної кризи, яка триватиме до 2023-2025 року, яка пов’язана саме зі зміною технологічних устроїв. XX - поч. XXI століття пройшли під впливом вуглеводнів, як головним домінуючим фактором функціонування світової економіки. А в XXI ст. очевидно цей вплив вуглеводнів почне кардинально скорочуватися.

І якраз, починаючи з 2019-2020 років, ми побачимо цей кроколомний фактор, який буде зменшувати вплив вуглеводнів на світову економіку, а це відповідно буде змінювати все. Тому що на вуглеводнях зав’язана купа різних процесів, починаючи від того, як їх видобувають, скільки це коштує, скільки людей зайнято в переробці нафти.

Наприклад, якщо почнеться безкінечний процес переходу від автомобілів внутрішнього згорання на електромобілі, а вони технологічно простіші, то кількість виробництв, які будуть виробляти електрокари, і кількість працівників будуть менше. Непотрібні будуть АЗС, НПЗ (нафтопереробні заводи) в тих обсягах, які є.

Багато чого зміниться внаслідок того, що вплив вуглеводнів на світову економіку буде скорочуватися, бо були ресурси, які були пов’язані з вуглеводнями, були фінансові потоки, які визначали хто що споживає.

Всі ці процеси будуть кардинально змінюватися. Відповідно це буде змінювати вплив як на види виробництв, як і на види послуг - вони будуть визначальними. Якщо подивитися просто на перелік провідних світових компаній, то якщо раніше це були банки і нафтові компанії, енергетичні компанії, то зараз ми бачимо, що всі провідні позиції займають телекомунікаційні і IT-компанії.

Всі ці зміни мають набути нової якості після того, як ця криза пройде. По моїм оцінкам десь до 2023-2025 років це має відбутися після суттєвих дестабілізацій економічної системи. Це з одного боку.

А з іншого це ще і призведе до суттєвих політичних змін, які для нашої країни та всього світу будуть визначальними.

Якщо взяти, як приклад, історію з Росією, то її геополітичний вплив буде скорочуватися, якщо процес кардинального зменшення вартості і потреб вуглеводнів приведе до того, що там постане питання внутрішньої дестабілізації цього регіону. Умовно кажучи, якщо 55-60% доходів бюджету РФ формується за рахунок вуглеводнів, то зрозуміло, що потім буде величезна загроза для того, щоб ця система функціонувала, якщо ціни впадуть в рази.

Тобто ми побачимо зміни і геополітичних впливів. Дестабілізація може стосуватися як Росії, так і багатьох інших країн. Я наприклад, сумніваюсь, що Євросоюз у нинішньому вигляді збережеться. Там теж є свої процеси, які потребують суттєвої зміни. Модель соціалізованої економіки, яку вони вибудовують після Другої світової війни, перестає працювати і ми бачимо ще більшу конкуренцію країн, особливо для інвесторів, а для цього потрібно зменшити податкове навантаження на бізнес. Якщо вони зменшать податкове навантаження, то відповідно соціалізація економіки буде меншою.

Це такі багатошарові зміни, ми їх відчуваємо і бачимо по різним аспектам, але вони неминуче призведуть до дуже суттєвих глобальних зсувів і струсів, які, дай Бог, нам пережити в прямому сенсі цього слова. І Україні в цілому, і кожному з нас окремо.

І в Першу і в Другу світові війни, цього не потрібно забувати, Україна була центром основних бойових дій. Так само може статися і з наступною дестабілізацією, яка може бути і в політичному, і у військовому плані. Хаотизація Росії може призвести до самих неймовірних наслідків, які потрібно усвідомлювати. Це стосується і використання проти України ядерної зброї і т.д. Хаос, який може бути в Росії, неминуче буде породжувати і проблему того, на що буде готова піти Росія, російські еліти. Тому що там може бути суттєва дестабілізація.

У кризі, про яку ми кажемо, на об’єктивні процеси циклічності (після періоду зростання починається період спаду) накладається ще цей період так званих довгих хвиль. Змінюються технологічні устрої і кардинально міняється суть економічних відносин. Зараз ми знаходимось очевидно у тому періоді, коли завершується епоха вуглеводнів.

Сотні мільйонів людей будуть змушені змінювати види своєї діяльності, тому що вони будуть непотрібні в межах того, що буде відбуватися. І це стосується не тільки вуглеводнів, це стосується всіх інших сфер діяльності. Починаючи з людей, які займаються наданням послуг в магазинах і всіх інших.

Наприклад, я купив собі пилосос-автомат. Його ж раніше не було. Нові продукти, які виходять, це поки доволі примітивна річ. А коли вони почнуть робити всю домашню роботу, то будуть мінятись і поведінкові речі.

Все буде відбуватися на наших очах. З одного боку, це неймовірно цікаво, тому що ми станемо свідками багатьох змін, які увійдуть у наш побут, причому так, що ми будемо думати - а як ми без цього раніше обходились? Мобільні телефони, як приклад.

Так само це буде стосуватися всіх інших видів діяльності навколо нас. І це призведе до дуже суттєвих неймовірних зсувів.

Процеси, які відбуваються, неймовірно цікаві, але в той же час ці ризики глобальної кризи для мене вписуються в загальний контекст. Це не просто чергова криза циклічності, вона є значно більшою.