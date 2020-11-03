У кого заберут субсидии в Украине: проверять будут по-новому, а среди льготников есть богачи

Украинцы, которые оформляют субсидии, уже через несколько месяцев будут проходить верификацию Минфина еще до того, как получили первые деньги. Несмотря на все проверки, среди "нуждающихся семей", которые получают деньги на коммуналку из бюджета: владельцы элитной недвижимости, украинцы с большими зарплатами в конвертах.

О том, почему действующую систему нужно менять и как будут проверять – читайте в материале OBOZREVATEL.

С 2021-го, как рассказали в Министерстве социальной политики, украинцев, которые подадут заявление на субсидии, еще до назначения выплаты будет проверять Минфин. Сейчас такая верификация проходит уже постфактум, после того, как семья уже начала получать деньги.

Проверки, конечно, есть, но занимается этим Минсоц, хотя как специальный отдел верификации, у которого есть доступ во все необходимые базы и реестры, находится в Минфине.

"Сейчас уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов, ответственное в государстве за проведение верификации, проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через Министерство финансов", – заявил в эфире одного из телеканалов замминистр соцполитики Виталий Музыченко.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Минсоца, Министерство финансов всего лишь присылает свои рекомендации. Полученную информацию еще раз проверяют и только после этого могут принять решение, что делать.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – поясняют в Минсоце. Кстати, такая система проверки соответствует новым, прописанным в законе "О верификации" правилам.

Три этапа проверки:

перед назначением выплаты;

во время получения выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

Кстати, как уже писал OBOZREVATEL, если найдут ошибку после назначения выплату, чиновники попросят вернуть субсидию добровольно, или заберут деньги через суд. Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Ежегодно на субсидии из государственного бюджета тратят десятки миллиардов гривен. Это деньги каждого налогоплательщика. Их собирают со всех, чтобы после помочь тем, кто сам не может оплатить коммуналку.

Из-за отсутствия эффективного мониторинга доходов в число "нуждающихся" попадают и богатые, и бедные семьи. К примеру, в одной из самых дорогих многоэтажек Киева на улице Хрещатик, 25 (дом "со звездой") субсидию оформили 13 семей. Судя по реестру, одна из них в прошлом отопительном сезоне получила из бюджета более 13 тысяч гривен.

Квартира "в доме со звездой" стоит примерно 8-10 млн грн (зависимо от метража и состояния). Для абсолютного большинства жить в такой квартире – большая роскошь. Система начислений субсидий рассчитана таким образом, что стоимость жилья не имеет значения – назначат выплату, или нет. В результате имея огромные сбережения, проживая в самом дорогом доме столицы, все равно можно получать тысячи гривен от государства для оплаты коммуналки.

Получатели субсидий есть и в элитных новостройках, где каждый квадратный метр стоит не мене полторы тысячи долларов. Еще недавно у владельцев такого жилья были миллионы на покупку недвижимости, а сейчас они просят у государства деньги на коммуналку.

К примеру, в ЖК "Бульвар фонтанов" в Киеве квартиры стоят от 125 тысяч долларов. Дом сдан всего несколько лет назад, но в нем уже есть две семьи с субсидиями. То есть еще недавно жильцы нашли миллионы гривен, а теперь же не могут потратить несколько тысяч гривен, чтобы самостоятельно заплатить за коммуналку.

Практически нигде в Европе нет ситуации, когда человек с имуществом считается бедным: если у тебя есть свой квартира, но нет денег на ее содержание, ты можешь ее продать, получить деньги, арендовать квартиру и оплачивать коммуналку, рассказывает OBOZREVATEL координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Эксперт при этом признает: в украинских реалиях сразу внедрить европейскую практику нельзя: многие семьи приватизировали жилье бесплатно, поэтому наличие недвижимости не отображает их материальное состояние. "Но в любом случае нужно двигаться к тому, чтобы оценивать и стоимость имущества при назначении субсидий", – рассказывает Бойко.

Покамест технической возможности оценить все жилье в Украине нет, однако со временем, обновив кадастровый реестр, можно получить инструмент, в том числе, и для проверки льготников.

Помимо несовершенных критериев оценки субсидиантов, есть и другая проблема – украинцы скрывают свои реальные доходы, получают достаточно, но все равно обращаются за выплатой от государства. Почти в каждом городе можно найти предложения арендовать относительно дорогую квартиру с уже оформленной субсидией. При этом по закону оформить ее может только тот, кто проживает (то есть квартирант). Собственники жилья не просто скрывают доход от аренды, но и оформляют льготы, чтобы создать конкурентное преимущество для своего предложения на рынке.

Отсутствие культуры уплаты налогов приводит к тому, что бюджет недополучает миллиарды долларов, а те деньги, которые все-таки удалось собрать, распределяют неэффективно: помощь получают не только нуждающиеся.