Субсидии в Украине: почти половина денег на 2018 год потрачена на долги

Украина с начала 2018 года уже потратила 33,6 млрд грн на субсидии из выделенных 71 млрд грн.

Об этом в интервью Delo.UA сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, отметив, что почти всю сумму, а именно 27 млрд грн, потратили на покрытие долгов по субсидиям за минувший год.

"Эти цифры нужно понимать правильно. Самые большие начисления — именно в отопительный сезон. Мы рассчитались за октябрь-декабрь 2017-го, частично рассчитались за январь и февраль. Осталось закрыть задолженность за февраль по субсидиям за газ и тепло на сумму 11,3 млрд грн. Сумма начислений за март будет известна позже", - рассказал Марченко.

По его словам, пока что трудно высчитать, какая сумма из заложенных в бюджете 71 млрд грн останется на новый отопительный сезон. При этом на 2019 год точно перенесутся долги за декабрь.

"Но есть механизм как не допустить роста долгов. Это, например, перераспределение расходов между программами или внесение изменений в бюджет, если он будет перевыполняться по доходам", - добавил заместитель министра финансов.

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