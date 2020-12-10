Названы 10 навыков, которые ценятся работодателями больше всего

Среди 10 главных навыков работников, которые ценят работодатели – критическое мышление, способность эффективно и быстро учиться, знание языков.

В материале для OBOZREVATEL соучредители рекрутинговой платформы Make it in Ukraine объяснили, стоит или нет в 2021 году менять работу и какие навыки будут ценить работодатели в ближайшие 5 лет.

Если человек постоянно готов к катаклизмам (прочный, "антихрупкий" человек), то он сможет выжить в любых новых условиях. Поэтому именно способность адаптироваться в сложной реальности ценится сегодня больше всего. Но этого мало.

10 навыков, за которые вас будут ценить работодатели:

Способность приспосабливаться к изменениям и адекватное восприятие изменчивости среды.

Критическое мышление.

Комплексный подход к решению проблем и умение видеть картину в целом, с высоты птичьего полета.

Способность эффективно и быстро учиться.

Креативность и умение нестандартно подойти к решению задач.

Понимание современных технологий и того, как вы можете использовать их для своей работы.

Лидерство и личное влияние на людей. Сегодня это полезно не только для руководителей, а для каждого из нас.

Способность логически и четко обосновывать свою точку зрения.

Эмпатия и эмоциональный интеллект – способность чувствовать других людей.

Навыки общения и способность к слаженной работе в команде.

Но есть еще одно важное требование, с которым у украинских специалистов до сих пор возникают сложности – это знание английского. Режим дистанционного труда позволяет получить работу даже в Google, Facebook или Microsoft. Но в этом случае вам нужно хорошо знать иностранный язык.

Необходимый уровень владения языком для каждой сферы разный. Так, для специалистов, которые не выступают публично, не продают свой продукт иностранным клиентам, достаточно:

уметь читать и понимать прочитанное;

понимать собеседников на совещании;

уметь сформулировать ответ.

Если даже ответ будет с акцентом и ошибками, это не так страшно, как кажется.

Никто, кроме вас, не примет такого решения. Но если уж думаете об этом, имейте в виду следующие тезисы.

Хорошо подумайте, стоит ли менять текущее место работы. Взвесьте все преимущества, недостатки, оцените свои умения и стремления.

Конечно, если работа не вызывает ничего, кроме раздражения, это является сигналом, что надо что-то менять.

Учитывайте индустрию: в высокотехнологичных сферах количество открытых вакансий растет.

Это IT и разработка, интернет-маркетинг, дизайн и тому подобное. Также есть спрос на профессии в сфере дистанционного обучения, доставки и всего, что облегчает жизнь в пандемию.

Конкуренция по некоторым профессиям может достигать 20 человек на вакансию. А в других сферах – наоборот, жесткие сокращения бюджетов и рабочих мест.

ТОП 10 профессий, спрос на которые, по последним отчетам LinkedIn, растет наибольшими темпами (по состоянию на октябрь 2020 года):

Налоговый специалист Секретарь Специалист розничной торговли Клиентская поддержка Разработчик для .NET Мерчандайзер Специалист по подготовке заказов (в доставке) Автотехник Разработчик для системы Salesforce Водитель

Так, на профессиональных менеджеров по продажам и IT-специалистов спрос высокий по всему миру. Традиционно есть спрос на сотрудников в розничной торговле и доставке, специалистов по налогам, водителей, торговых представителей. Но учитывайте, что не все мировые тенденции будут аналогичными и в Украине, где бизнес работает в более бурном состоянии, чем в Европе и США.

Если чувствуете, что сможете быстро изучить новую профессию и "диджитализироваться", готовьтесь к разрыву в карьере. Ведь быстро найти работу удается не всегда. Спрос на профессионалов всегда значительно выше, чем на новичков. А новичков с неудовлетворительными знаниями сейчас очень много. Поэтому имейте в этом случае "финансовую подушку" – накопления, которые не дадут голодать.

Возможности для развития и роста есть. Режим дистанционной работы открывает международные рынки.