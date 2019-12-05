Стефанчук влез в скандал с квартирой тещи: нардеп решился на неприятный шаг

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук (партия "Слуга народа") вернул аппарату парламента средства, выплаченные ему за аренду жилья.

В частности, речь идет о 39,6 тыс. гривен, которые были предоставлены из бюджета в качестве компенсации за съем жилья в сентябре-октябре, передают "Українські Новини".

В то же время первый замспикера получил 20,2 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в ноябре.

Всего по итогам прошлого месяца компенсацию получили 122 народных депутата.

В то же время первый замспикера получил 20,2 тыс. гривен компенсацию за аренду жилья в ноябре

Как сообщал OBOZREVATEL: ранее стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады арендует в Киеве квартиру у своей тещи. При этом народный депутат получает из бюджета компенсацию за жилье, как иногородний.

Согласно декларации за 2018 год, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв. м, принадлежащей Татьяне Ситарук. По сообщениям СМИ, она приходится матерью жены нардепа, которая до замужества носила такую же фамилию.

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