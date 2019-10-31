"Поимели сами себя": стало известно о грандиозном провале "Слуги народа"

"Слуга народа" приняла законопроект о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который приравнивает помощников народных депутатов к лицам, уполномоченным на исполнение функций государства, к которым относится президент, министры и парламентарии.

"То есть, помощники депутатов были приравнены к топ-чиновникам, не обладая и сотой долей их полномочий. Точнее говоря, не обладая никакими полномочиями", – пишет на Facebook политолог Юрий Романенко.

По его словам, теперь всех помощников нардепов обяжут подавать декларацию. Также на них распространяется запрет на совмещение работы и соблюдение конфликта интересов.

"Особенно больно ударит запрет на совместительство, потому что только благодаря этой норме патронатка, в частности, все помощники нардепов, могли легально получать деньги от своих работодателей. Ведь фонд на помощников ограничен и делится на всех, кто есть в штате, а не каждому помощнику "большая цифра", – отметил Романенко.

При этом "Слуга народа" не предусмотрела переходного периода, чтобы патронатка смогла уволится и избежать нарушения антикоррупционного законодательства.

"Фактически народные депутаты поимели сами себя, потому что весть об "антикоррупционных инновациях" взорвала аппарат ВРУ и с прошлой недели помощники стали массово писать заявление об уходе. Кому нужны такие проблемы?! Ведь большинство помощников нардепов живут на достаточно скромную зарплату, а возможность заниматься адвокатурой или медийкой на стороне была существенным дополнительным источников дохода", – отметил Романенко.

"Ядерный взрыв возмущения, который потряс коридоры Верховной Рады заставил охломонов из "Слуг народа" искать пути преодоления проблем, которую сами же создали… В итоге сейчас в Верховной Раде идет судорожный поиск вариантов, как убрать злосчастные нормы", – резюмировал политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы.

Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!