США ввели новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении Иранского космического агентства, а также связанных с ним Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института.

Соответствующее заявление появилось на сайте американского Министерства финансов.

Как сообщает Reuters, введенные ограничения прокомментировал глава Государственного департамента Майк Помпео. По его словам, Иран использует космическую программу "для прикрытия" разработки баллистических ракет.

Конфликт между США и Ираном Телеканал ATR

"США не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия своей программы по баллистическим ракетам", – заявил он.

Он отметил, что недавняя попытка запуска Ираном космического аппарата, который взорвался при запуске, указывает на актуальность данной угрозы.

Запуск баллистической ракеты Ираном РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе. Трамп в ответ сделал жесткое предупреждение и поручил провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет.

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