США ударили новыми мощными санкциями по Ирану: что известно

США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.

Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции 10 января сообщил, что санкции затронут восьмерых человек из высшего руководства Ирана.

Также меры коснутся текстильного, горнодобывающего и сталелитейного сектора экономики. Всего – 17 компаний Ирана.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что президент Дональд Трамп "издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики".

Дональд Трамп nbnews.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет 8 января. Однако это было не первое нападение на американские объекты в Ираке.

При этом спустя несколько часов в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.

Рано утром 8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.

Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.

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