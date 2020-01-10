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10 января • обновлено в 19:39
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США ударили новыми мощными санкциями по Ирану: что известно

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США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.

Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции 10 января сообщил, что санкции затронут восьмерых человек из высшего руководства Ирана.

Также меры коснутся текстильного, горнодобывающего и сталелитейного сектора экономики. Всего – 17 компаний Ирана.

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"Мы сделали это!" Трамп объявил о запуске новых санкций против Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что президент Дональд Трамп "издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

nbnews.com.ua

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт США и Ирана
Персоны
Майк Помпео Дональд Трамп
Место
Иран
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Иран ударил ракетами, а США "мощными" санкциями)
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