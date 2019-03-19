МВФ отказал Украине в транше: экономист назвал причины и новые сроки

После того, как МВФ перенесли сроки предоставления кредита Украине, ожидать транша в ближайшее время не стоит. Предоставление кредита не будет принято и во время следующей миссии МВФ в мае-июне.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил эксперт по экономическим вопросам Игорь Уманский. Он отметил, что причиной этого является неопределенность относительно того, кто будет следующим президентом Украины.

"В ближайшее время ожидать транша от МВФ не стоит. Формальной причиной этого является принятие закона, которым отменили антикоррупционную статью. Но мне кажется, здесь дело в другом – в предвыборный период МВФ никогда не выделяет транш, потому что есть неопределенность относительно того, какая будет дальнейшая политика у новых руководителей страны. Кто будут эти лица, какая их дальнейшая политика и будет ли совпадать она с политикой МВФ сегодня не известно. Следующая миссия должна быть в мае-июне, но думаю, что и здесь не будет принято решение о предоставлении очередного транша", – сказал он.

На экономику Украины это не будет влиять, убежден экономист. Он отметил, что кроме эмоционального и психологического восприятия, последствий больше не будет.

"В любом случае я бы хотел успокоить граждан, предоставив простую информацию. Средства от МВФ зачисляются в золотовалютные резервы НБУ, они не идут в Министерство финансов. В результате их нельзя использовать на любые цели. Поэтому дополнительного шока для рынка, для валютного курса не будет, кроме эмоционального, психологического восприятия, что продолжения программы не будет", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что МВФ отложил транш в размере 500 млн долларов минимум до окончания президентских выборов. Некоторые эксперты связывают такое положение дел со скандальным отменой статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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