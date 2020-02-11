Идут в суд: союзник Путина решился на радикальные меры против США

Венесуэла подаст международный иск против правительства Соединенных Штатов за ущерб местным компаниям, нанесенный санкциями.

Президент страны Николас Мадуро поручил вице-президенту Делси Родригес, генпрокурору Рейнальдо Муньосу и министру иностранных дел Хорхе Арреасу "немедленно инициировать судебный процесс". Об этом сообщает Telesur.

По его словам, такое решение было принято из-за подпавшей под ограничения авиакомпании Conviasa.

В частности, на прошлой неделе США внесли в санкционный список Conviasa. Также под ограничения подпало 40 самолетов авиакомпании.

Мадуро добавил, что главную ответственность за введенные санкции несет оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

Венесуэла подаст международный иск против правительства Соединенных Штатов за ущерб местным компаниям, нанесенный санкциями

Как писал OBOZREVATEL:

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