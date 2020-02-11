Идут в суд: союзник Путина решился на радикальные меры против США

Венесуэла подаст международный иск против правительства Соединенных Штатов за ущерб местным компаниям, нанесенный санкциями.
Президент страны Николас Мадуро поручил вице-президенту Делси Родригес, генпрокурору Рейнальдо Муньосу и министру иностранных дел Хорхе Арреасу "немедленно инициировать судебный процесс". Об этом сообщает Telesur.
По его словам, такое решение было принято из-за подпавшей под ограничения авиакомпании Conviasa.
В частности, на прошлой неделе США внесли в санкционный список Conviasa. Также под ограничения подпало 40 самолетов авиакомпании.
Мадуро добавил, что главную ответственность за введенные санкции несет оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.
Венесуэла подаст международный иск против правительства Соединенных Штатов за ущерб местным компаниям, нанесенный санкциями
Как писал OBOZREVATEL:
23 января 2019 года Венесуэлу охватили масштабные протесты. На митинги против президента Николаса Мадуро вышли тысячи людей.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.
В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.
Накануне Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы, обвинив ее в потакании американскому главе Дональду Трампу.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
Дональд Трамп заявил о возможности задействование американских вооруженных сил в Венесуэле.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал народ к свержению президента Николаса Мадуро и объявил, что венесуэльская армия поддержала его.
24 сентября на встречу с президентом России Владимиром Путиным прилетел лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
21 января 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.
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