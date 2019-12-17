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17 декабря • обновлено в 21:57
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"Сопротивление старых элит": Зеленский отреагировал на жесткие стычки под Радой из-за рынка земли

4.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жесткие стычки под Верховной Радой из-за открытия рынка земли.

На своих страницах в социальных сетях, президент отметил, что каждый имеет право на мирное собрание и может высказывать свое мнение, однако должен нести ответственность, если от его действий страдает другой.

"Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, месяцами мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Через них пострадали и митингующие, и полицейские", – отметил Зеленский.

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"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – добавил президент.

Зеленский высказался о протестах

Зеленский высказался о протестах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.

  • На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

  • Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

  • А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

  • В акциях приняли участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и простые граждане.

  • Также под парламент вышли противники критики законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так и президент цивилизованной страны не должен нарушать законы так как это делает приЗЕдент. Тогда и народ ( а не биомасса и мразь, как говорит старое ЗЕмурло) , которому он "служит" не будет нарушать законы.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Будет новый майдан и старый президент! Зверинец порося, кролик и пастор вернутся! Мафия бессмертна!
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
В центре Киева опять идут массовые столкновения полиции с националистами и сотнями протестующих. Опять палатки, файера, перекрытия улиц и т.п. Вроде уже и москалей победили, и Ленина везде свалили, и улицы декоммунизировали, а всё равно что-то не так! Ну что за страна такая...
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