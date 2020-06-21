Снижение портовых сборов, совершенное экс-министром Омеляном, было достижением - ЕВА

Решение экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна о снижении портовых сборов на 20% в 2018 году было достижением в портовой отрасли, обвинения НАБУ безосновательны. Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, размещенном на ее официальном сайте.

"Два года назад голос бизнеса был услышан и сделан первый шаг – Правительство поддержало инициативу снизить ставки портовых сборов на 20%. Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры вступил в силу 30 января 2018 года", – отмечается в заявлении ЕВА.

В то же время в ЕВА обращают внимание, что на этой неделе бывшего министра инфраструктуры пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. И от НАБУ звучат тезисы, якобы уменьшение портовых тарифов и сборов привело к нанесению ущерба государству.

"По убеждению бизнеса, снижение ставок портовых сборов – одно из важных достижений в портовой отрасли, которое позволило увеличить грузопоток даже в кризисное время. Поэтому сообщество надеется, что положительные достижения прошлого не будут отброшены назад и мы как страна продолжим свободное и независимое движение в направлении реформ в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству через принятое решение об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины по поводу возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.