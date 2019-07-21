"Слуге народа" будут платить более 500 млн в год, Шарию – почти 40 млн: все расклады

Политические партии, которые на внеочередных выборах в Верховную Раду получили более 2% голосов, будут финансироваться из государственного бюджета Украины.
Так, согласно закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", который приняли осенью 2015 года, такие политические силы получат госфинансирование на свою деятельность на срок 5 лет и должны отчитываться об использовании этих средств, пишет "Громадське".
По предварительным данным, на это могут претендовать до 11 партий. Наибольшую долю получит "Слуга народа" – 537 млн гривен за 5 лет.
Шарий и Зеленский
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Далее следуют:
"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 141 млн;
"Европейская солидарность" – 109;
"Батькивщина" – 93;
"Голос" – 77;
Громадське
"Сила и честь" – 54;
"Оппозиционный блок" – 40;
"Партия Шария" – 38;
"Радикальная партия Ляшко" – 34;
"Украинская стратегия Гройсмана" – 27;
"Свобода" – 26.
Громадське
Детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.
Иллюстрация. Выборы в Раду
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Как писал OBOZREVATEL:
21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.
По подсчетам руководства парии "Слуга народа", их представители могут выиграть на 80 мажоритарных округах по всей Украине
О данных Национального экзит-пола о первых результатах голосования читайте по ссылке.
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