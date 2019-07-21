"Слуге народа" будут платить более 500 млн в год, Шарию – почти 40 млн: все расклады

Политические партии, которые на внеочередных выборах в Верховную Раду получили более 2% голосов, будут финансироваться из государственного бюджета Украины.

Так, согласно закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", который приняли осенью 2015 года, такие политические силы получат госфинансирование на свою деятельность на срок 5 лет и должны отчитываться об использовании этих средств, пишет "Громадське".

По предварительным данным, на это могут претендовать до 11 партий. Наибольшую долю получит "Слуга народа" – 537 млн гривен за 5 лет.

Шарий и Зеленский Коллаж

Далее следуют:

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 141 млн;

"Европейская солидарность" – 109;

"Батькивщина" – 93;

"Голос" – 77;

Громадське

"Сила и честь" – 54;

"Оппозиционный блок" – 40;

"Партия Шария" – 38;

"Радикальная партия Ляшко" – 34;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 27;

"Свобода" – 26.

Громадське

Детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.

Иллюстрация. Выборы в Раду Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

По подсчетам руководства парии "Слуга народа", их представители могут выиграть на 80 мажоритарных округах по всей Украине

О данных Национального экзит-пола о первых результатах голосования читайте по ссылке.

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