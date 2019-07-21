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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Слуге народа" будут платить более 500 млн в год, Шарию – почти 40 млн: все расклады

10.9т Читать материал на украинском

Политические партии, которые на внеочередных выборах в Верховную Раду получили более 2% голосов, будут финансироваться из государственного бюджета Украины.

Так, согласно закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", который приняли осенью 2015 года, такие политические силы получат госфинансирование на свою деятельность на срок 5 лет и должны отчитываться об использовании этих средств, пишет "Громадське".

По предварительным данным, на это могут претендовать до 11 партий. Наибольшую долю получит "Слуга народа" – 537 млн гривен за 5 лет.

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Шарий и Зеленский

Шарий и Зеленский

Коллаж

Далее следуют:

  • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 141 млн;

  • "Европейская солидарность" – 109;

  • "Батькивщина" – 93;

  • "Голос" – 77;

"Слуге народа" будут платить более 500 млн в год, Шарию – почти 40 млн: все расклады

Громадське

  • "Сила и честь" – 54;

  • "Оппозиционный блок" – 40;

  • "Партия Шария" – 38;

  • "Радикальная партия Ляшко" – 34;

  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 27;

  • "Свобода" – 26.

"Слуге народа" будут платить более 500 млн в год, Шарию – почти 40 млн: все расклады

Громадське

Детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.

Иллюстрация. Выборы в Раду

Иллюстрация. Выборы в Раду

Коллаж

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
политика
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