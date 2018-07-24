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Скоро в Украине могут повысить еще один тариф: названы сроки

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С 1 ноября "Укртелеком" может повысить тарифы для абонентов на 14%.

С такой просьбой предприятие обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно, есть предпосылки для повышения", - сообщил директор Департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов.

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По его словам, речь идет о повышении тарифов на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января-2019-го.

По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.

Он также отметил, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 грн. Таким образом, для абонентов речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько будет стоить газ в Украине по новым тарифам.

Место
Украина
Объекты
тарифыУкртелеком
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