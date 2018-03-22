Сколько потеряла Украина из-за агрессии России: названы цифры

Украинская экономика за четыре года потеряла почти $100 млрд из-за аннексии Крыма, а также агрессии России на Донбассе.

Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд, передает "Укринформ".

"Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4 млрд", - подчеркнул он.

По его словам, с начала российской аннексии Украина сразу потеряла государственную собственность, которая включала в себя нефтегазовые холдинги, инфраструктуру, здания, землю и военные объекты.

Наибольшие убытки в Крыму касаются газовых активов, которые охватывали 18 газовых месторождений в Черном море, примерная стоимость которых составляет $40 млрд. В банковском секторе Украина потеряла около $1,8 млрд.

"Экономическая и гуманитарная ситуация на Донбассе ужасна и существенно контрастирует с ситуацией в Крыму", - указано в докладе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кабинет министров прекратил действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы. Кабмин также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.