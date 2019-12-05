Скандал с подменой бензина на николаевской АЗС: в ОККО сделали заявление

Компания ОККО признала свою вину в случившейся ошибке с подменой топлива в хранилищах на одной из АЗС в городе Николаев, в результате которой были повреждены машины патрульной полиции и местных жителей.

В пресс-службе сообщили OBOZREVATEL, что компания уже начала выплачивать компенсации.

"Сейчас наша сеть отрабатывает все обращения и общается с клиентами для координации дальнейших действий. Ошибка действительно произошла с нашей стороны. Просьба к нашим клиентам, чтобы мы могли максимально оперативно и качественно предоставлять обратную связь, – фиксировать свои обращения на горячей линии ОККО по номеру 0800501 101. Коллеги зафиксируют обращение и проинформируют о дальнейшем алгоритм действий. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание", – написали они.

Одна из пострадавших от ошибки сотрудников автозаправочной станции, местная жительница Людмила подтвердила нашему изданию, что ее машина была отремонтирована бесплатно, но у нее остались претензии ко компании.

"Нам не сообщили, что авто можно было эвакуатором привезти бесплатно, и мы сами заплатили за эту услугу. На решение проблемы у меня ушел целый день, я до 21 вечера занималась этим вопросом. Кроме того, мне так и не вернули деньги, которые я потратила на "бензин", – рассказала пострадавшая, отметив, что уже написала заявление в компанию с просьбой компенсировать потраченное время, а также деньги на буксировку авто и бензин.

Заправка patriot-zt.info/

На данный момент Людмила ждет ответа от ОККО, но не исключает, что придется обращаться в суд.

"Я уверенна, что пострадавших много. Возможно, со всеми пойдем в суд", – написала местная жительница.

В патрульной полиции Николаева также сообщили OBOZREVATEL, что на данный момент проходит диагностика служебных автомобилей. Сейчас правоохранители затрудняются сказать, сколько машин было повреждено.

В то же время издание "Преступности. НЕТ", ссылаясь на собственный источники в полиции, сообщает, что из строя вышли 17 патрульных авто.

Патрульная машина "АвтоНовости"

Спикер патрульной полиции Виталий Душко заверил, что инцидент не повлиял на работу правоохранителей в городе, и пообещал предоставить всю информацию после проверки.

Спикер ГУ НП в Николаевской области Елена Бережная сообщила нам, что в полицию с заявлениями по поводу данной ситуации никто не обращался.

"Никаких уголовных производств полиция не открывала, подобные вопросы решаются в плоскости гражданско-правовых отношений", – сообщила спикер николаевской Нацполиции OBOZREVATEL.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Виннице открыли первую в Украине АЗС, на которой нет персонала. Все операции автовладельцы выполняют самостоятельно.

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