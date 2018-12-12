Скандал с пенсиями в "Укрпочте": Смелянский назвал условие продолжения доставки

"Укрпочта" заявила, что выделенных Кабинетом министров средств хватит только на первое полугодие 2019 года. Для стабильной работы и во втором полугодии руководство компании планирует обсудить дополнительные источники финансирования.

Такое заявление сделал гендиректор Игорь Смелянский в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, компания повысит зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений. Очередной этап роста запланирован на первый квартал 2019 года.

Он добавил, что в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн грн в первом квартале 2019 года, "Укрпочта" сохранит существующую сеть отделений.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений "Укрпочты", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Укрпочты" заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

Позже Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы компенсировать "Укрпочте" расходы на доставку пенсий.

Также Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.