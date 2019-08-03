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"Шнырит туда-сюда": свежие фото Крымского моста едко высмеяли в сети

1.3т Читать материал на украинском

В сети появилось новое фото незаконно построенного оккупантами Крымского моста, на котором совсем нет автомобилей.

Их обнародовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Она иронично высмеяла тот факт, что в дневное время по мосту едет всего один автомобиль.

"Хоть Горный по мосту шнырит туда-сюда… уже не пусто", - подписала она фотографию.

"Шнырит туда-сюда": свежие фото Крымского моста едко высмеяли в сети
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Таким образом она высмеяла другого блогера из Крыма Александра Горного, который неоднократно выступал в поддержку Крымского моста и сообщал, что тот "изменит жизнь крымчан".

"Еще год назад я писал о том, как мост изменит жизнь Крыма и какой мощный экономический и социальный эффект получится. Но уверен, что будет еще круче… Краснодарский край богатый и жирный, и есть шанс, что Крым через пару десятилетий догонит его", - написал Горный на своей странице в ВКонтакте.

Позже блогер делает вывод, что уже в скором времени полуостров поделится на две части.

"Крым поделится на две части - и это будет линия глубокого разлома - те, кто в Украину, и те, кто в Россию... Каждый раз проезжая над арками, думаю о будущем Крыма, которое очень туманно", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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