"Шнырит туда-сюда": свежие фото Крымского моста едко высмеяли в сети

В сети появилось новое фото незаконно построенного оккупантами Крымского моста, на котором совсем нет автомобилей.
Их обнародовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Она иронично высмеяла тот факт, что в дневное время по мосту едет всего один автомобиль.
"Хоть Горный по мосту шнырит туда-сюда… уже не пусто", - подписала она фотографию.
Таким образом она высмеяла другого блогера из Крыма Александра Горного, который неоднократно выступал в поддержку Крымского моста и сообщал, что тот "изменит жизнь крымчан".
"Еще год назад я писал о том, как мост изменит жизнь Крыма и какой мощный экономический и социальный эффект получится. Но уверен, что будет еще круче… Краснодарский край богатый и жирный, и есть шанс, что Крым через пару десятилетий догонит его", - написал Горный на своей странице в ВКонтакте.
Позже блогер делает вывод, что уже в скором времени полуостров поделится на две части.
"Крым поделится на две части - и это будет линия глубокого разлома - те, кто в Украину, и те, кто в Россию... Каждый раз проезжая над арками, думаю о будущем Крыма, которое очень туманно", - заключил он.
Хоть Горный по мосту шнырит туда-суда...— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 3, 2019
уже не пусто pic.twitter.com/l27hJDUK76
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
Также оккупанты решили провести железнодорожное сообщение с полуостровом. В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
При этом стало известно, что мост построили по самому дешевому из предложенных проектов.
В конце июня 2019 года строители Керченского моста записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за того, что уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
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