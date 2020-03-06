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6 марта • обновлено в 12:11
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Шмыгаль сказал, как решится вопрос с продажей земли иностранцам

1.1т
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Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "1+1" в четверг, 5 марта.

По его словам, у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", – сказал Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL: 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

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Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Земля
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