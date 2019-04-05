Шахты и заводы стоят: Тымчук назвал крупный экономичный провал "ДНР"

В "ДНР" оккупанты вынуждены закрывать заводы и шахты, а работников отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Он рассказал, что на "Донецком металлургическом заводе" полностью прекращена производственная деятельность.

По его словам, все имеющееся оборудование было законсервировано, а рабочих отправили в неоплачиваемые отпуска.

"В Донецке на шахте им. А. Скочинского из-за обвала металлического моста между сортировочным отделом и скиповым стволом, рабочие шахты отправлены в неоплачиваемые отпуска", — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечает Тымчук, также из-за отсутствия средств на ремонт и поддержание мощностей, отсутствия рынков сбыта и поставок сырья, руководство Филиала №2 "Енакиевский металлургический завод" ЗАО "Внешторгсервис" намерено сократить до 30% работников завода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%. Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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