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10 апреля • обновлено в 14:09
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Секвестр бюджета от правительства уничтожает реформы образования, медицины и децентрализации – Порошенко

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Пятый президент Петр Порошенко заявил, что первым вопросом повестки дня внеочередного заседания парламента должно быть рассмотрение банковского закона, который необходим для получения финансовой помощи от МВФ и других международных организаций.

Как политик отметил на брифинге в Верховной Раде, только после этого можно рассмотреть секвестр государственного бюджета, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Он также отметил, что предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают достижения реформ, которые внедрялись в течение 2014-2019 годов – в частности, децентрализации, реформы образования и медицинской системы.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрения предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовал рассмотрению банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта", – напомнил Порошенко.

"Мы не поддерживаем ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу, который цементирует позицию Украины по защите национальных интересов нашего государства. Я еще раз подчеркиваю, что монобильшинство должно определиться, оно с Коломойским – или оно с Украины и украинским народом", – сказал Порошенко.

По его словам, в вопросе бюджета мало только его обсуждения, нужен жесткий секвестр бюджета. Он напомнил, что недополучение доходов бюджета началось задолго до эпидемии, и уже по итогам первого квартала было недополучено более 40 миллиардов гривен – в том числе и через коррупционные сделки.

"В этой ситуации, когда недополучения увеличиваются, власти предлагают нам секвестрированные статьи бюджета. Какие именно статьи, в первую очередь пострадают от этих действий? В первую очередь это образование, и более 5 миллиардов снимается по образованию", – отметил пятый президент .

"В частности, "Новая украинская школа", на которую сегодня заложено в бюджете лишь 360 миллионов гривен, они предприняли попытку снять даже это финансирование. Мы требуем его восстановления", – подчеркнул Порошенко.

"Реформа здравоохранения. По развитию системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, которые должны были идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией", – отметил лидер "Европейской солидарности" .

"Мы не можем принять позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятия средств на развитие ОТГ, когда власть снова забирает из регионов себе все до последней копейки и здесь, в Киеве, на высоких холмах Печерска пытается распределять, разрушая реформу децентрализации", – подчеркнул Порошенко.

Он также предостерег от отмены прозрачных кадровых конкурсов на государственные должности, которое пытаются протащить в Зеленского.

"Они хотят отменить все конкурсы по конкурсном назначению любых должностей на государственной службе и назначать лишь при засекреченной процедурой по личным связями. Мы полностью будем защищать реформу государственной службы и требовать прозрачности действий власти", – предупредил Порошенко.

"Мы также отмечаем, что недопустимо любое сокращение расходов на оборону, и будем тщательно следить за этими процессами", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Швана вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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