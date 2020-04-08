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8 апреля • обновлено в 14:38
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Стало известно о секретной сделке России и Саудовской Аравии по нефти

3.1т
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Проект соглашения по сокращению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+ уже подготовлен, но держится в строжайшем секрете.

Об этом рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, сообщает РИА Новости.

По его словам, детали сделки, которая должна примирить Россию и Саудовскую Аравию, еще будут обсуждаться вечером. На это время намечены контакты Баркиндо с другими странами, где те должны рассказать о готовности к снижению.

Нефть в России

Нефть в России

Встреча ОПЕК+ должна пройти в четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции. На нее приглашены и производители, не входящие в ОПЕК, — Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. Обсудить снижение добычи с США стороны намерены 10 апреля, когда состоится встреча министров энергетики стран-членов "большой двадцатки".

Ранее датой встречи должно было стать 6 апреля, но провести ее в эти сроки не удалось. Причиной источники, знакомые с ситуацией, называли противоречия России и Саудовской Аравии, которая не согласилась с предложенными условиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Также Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Об этом рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо...специально для Обозревателя.
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
ЕПТ! Если Песков сказал, что встречу ОНИ не планируют, чего же Обосс решил, что *еще будут обсуждаться вечером. *
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кабздец. Опять чубатых ждет волна суицидов...)))
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Экономика

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