Сделка отменяется? Саудовская Авария продолжила войну на рынке нефти

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco продолжила ценовую войну, несмотря заключение сделки между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Компания снизила цены на все свои сорта нефти в Азии, сигнализируя о своем намерении защищать продажи на своем крупнейшем рынке сбыта, пишет Bloomberg.

Как отмечает Reuters, цены снижены на 4,2 доллара от уровня апреля. При этом для Европы цены остались на прежнем уровне, а для США они выросли.

Аналитики поясняют, что этим компания показывает, что все еще готова воевать за долю на рынке.

"Рынок все еще переполнен нефтью, а Saudi Aramco показывает, что все еще готова драться за свою долю на рынке", – отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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